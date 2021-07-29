Дуа Ліпа поділилася яскравими пляжними фото

Виконавиця продемонструвала приголомшливу фігуру на нових знімках із сонячної Албанії, повідомляє Корреспондент.

Британська співачка і модель Дуа Ліпа поділилася в Instagram відвертими фото з відпочинку в Албанії.

На розміщених знімках 25-річна виконавиця позувала в різнобарвному бікіні і яскравій гавайській сорочці на тлі моря. Образ доповнили сонячні окуляри з фіолетовими лінзами і біле намисто.

Публікація зірки зібрала понад 2,4 мільйона лайків і безліч компліментів.

"Страшенно красива", "Яка крута сорочка!", "Королева", "Занадто гаряче" , - написали фанати.

Дуа Липа instagram.com/dualipa

Дуа Липа instagram.com/dualipa