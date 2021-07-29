В Україні може з'явитися конкурент Rozetka
Скоро на український ринок може вийти новий великий маркетплейс. Такі висновки експерти роблять на новинах про покупку платіжного сервісу Portmone казахстанською компанією Kaspi.kz, повідомляє UBR.
"Завдяки наявності у Portmone платіжних ліцензій і міцних торгових і банківських відносин ми маємо намір представити наші платіжні послуги на території України з населенням 42 млн осіб", - відзначають в самій в Kaspi.
У компанії також розраховують, що
"в середньостроковій перспективі Україна також може стати важливим джерелом IT-талантів і центром розвитку Kaspi.kz".
Очікується, що угода повинна бути завершена в четвертому кварталі 2021 року за умови схвалення антимонопольними органами України і Казахстану, а також Національного банку України.
Виконавчий директор Kaspi Маржан Єльшібаєва заявила, що нічого не може додати понад те, що сказано в офіційному повідомленні.
За даними Ain, розмір угоди коливається в межах $10-20 млн.
Такий розкид в оцінках засновник і керуючий партнер платіжного сервісу UAPAY Дмитро Зарахович назвав "досить великим".
"Як мені здається, діапазон вірний - у вищу сторону", - зазначив він.
За його словами, Portmone
"вже досить давно стояв у відкритій позиції продажу". Він припустив, що Kaspi
"купував майданчик під вихід в Україну" з урахуванням прийняття закону "Про платіжні послуги".
По суті, у казахстанської компанії було два варіанти. Або купувати банк - що дорого з точки зору володіння, або - групу компаній зі статусами "оператора платіжної інфраструктури" і фінансової компанії з ліцензіями на переказ грошей та платіжною системою.
З урахуванням прийняття нового закону природний і найраціональніший шлях для виходу на ринок - покупка небанківської установи, переконаний глава UAPAY. Тим більше, зазначив він, що зараз відкриваються великі можливості для такого роду компаній.
Крім цього, швидше за все, оцінювалася база існуючих клієнтів-фізосіб Portmone, які користуються сервісом для оплати комунальних та інших сервісів, а також база торговців-юросіб, яким надаються послуги еквайрингу.
"Це лягає в бізнес-модель Kaspi і її основної складової - маркетплейса. Явно дана покупка цікава з точки зору виходу на ринок нового великого гравця зі своєю маркетинговою і продуктовою стратегією. Думаю, що Rozetka, "Епіцентр", "Алло" та інші великі майданчики будуть спостерігати і реагувати", - спрогнозував Дмитро Зарахович.
Він упевнений, що
"топ банків емітентів і еквайєрів також не залишать без уваги цю новину". За його словами,
"конкуренція - це завжди корисно", особливо для клієнтів.
"Новина явно позитивна - може дати імпульс новим M&A-угодам", - припустив глава UAPAY.