Олімпіада-2020: 63 спортсмена пішли на карантин

Збірна Австралії з легкої атлетики в повному складі (63 спортсмена) пішла на карантин після того, як дворазовий американський чемпіон світу зі стрибків у висоту з жердиною Сем Кендрікс здав позитивний тест на коронавірус. В останні дні з ним тренувався австралієць Кертіс Маршалл, повідомляє Обозреватель.

Як пише видання The Sydney Morning Herald, у країні переживають, що в контакт із атлетом з США вступали багато членів їхньої команди. Маршалл та деякі інші його співвітчизники відразу ж здали тести на COVID-19, а їхня збірна була змушена закритися в номерах до подальших розпоряджень.

Сем Кендрікс здав позитивний тест

Якщо результати будуть негативними, то вищезгаданий австралієць залишиться в ізоляції, а його партнери по команді зможуть виступити на Олімпіаді.

Що стосується Кендрікса, то Ігри закінчилися для нього, так і не розпочавшись. Незважаючи на зараження коронавірусом, він почувається добре, хвороба протікає безсимптомно.

Відзначимо, що змагання з легкої атлетики стартують у п'ятницю, 30 липня.

Календар Олімпіади-2020.