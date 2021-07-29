Податкова звітність поштою: чи оштрафують за порушення термінів

ДПС роз'яснює, що не застосовується фінансова та адміністративна відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації (розрахунку, звіту), яка була надіслана поштою (з описом вкладення) на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку її подання, про що свідчить дата, що відбивається на адресному боці поштового відправлення та описі, повідомляє ЛигаБизнес.

У разі надсилання податкової декларації поштою платник податку зобов'язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПК (п. 49.5 ст. 49 ПК).

Правила надання послуг поштового зв'язку затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 року № 270, із змінами і доповненнями (далі - Правила).

Внутрішні поштові відправлення з позначкою "Звіт" (листи та бандеролі з оголошеною цінністю, посилки) подаються для пересилання лише з описом вкладення (п. 60 Правил).

Згідно з п. 61 Правил у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв'язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові.

Абзацом першим та другим п. 73 Правил визначено, що під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток календарного штемпеля.

Дата відбитку календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

Проставлення календарного штемпеля не є обов'язковим для письмової кореспонденції, що оплачується з використанням відбитків маркувальних машин, відбитків про оплату, нанесених друкарським чи іншим способом, пересилається за договірними тарифами, якщо на відбитках та поштових відправленнях зазначено найменування оператора поштового зв'язку, дату та об'єкт поштового зв'язку місця приймання (абзац четвертий п. 73 Правил).

Відповідно до підпунктів 111.1.1 і 111.1.2 п. 111.1 ст. 111 ПК за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються, зокрема, такі види юридичної відповідальності:

фінансова;

адміністративна.

Статтею 120 ПК передбачено штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності.

Питання щодо адміністративної відповідальності регулюються Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Таким чином, не застосовується фінансова та адміністративна відповідальність за несвоєчасне подання податкової декларації, яка була надіслана поштою (з описом вкладення) на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення граничного строку її подання, про що свідчить дата, що відбивається на адресному боці поштового відправлення та описі.