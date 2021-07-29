Сезон фруктів: чим корисні персики

Зараз в Україні сезон персиків. Мало хто знає, наскільки корисний для організму цей фрукт. Цей плід необхідно включати в раціон абсолютно всім, повідомляє РБК-Україна.

Чим же так корисні персики?

Користь персиків для жінок

Щоденне вживання свіжих персиків підвищує гемоглобін і залізо, а це ідеальна комбінація для жінки, яка збирається стати матір'ю. Велика кількість вітамінів у плодах цього фрукта допомагає уникнути авітамінозу.

Чим багаті персики?

У персиках дуже цукрів і клітковини. Саме це робить їх цінним джерелом енергії. У персиках також міститься багато калію, заліза, фосфору, магнію, фтору, вітамінів А, С, В, Е, К, РР, антиоксидантів, пектинів і органічних кислот. У сезон медики рекомендують включати їх в меню щодня! Не обмежуйте себе в кількості.

Персик корисний сердечникам

У цьому фрукті багато солей калію, які сприяють зміцненню серця. Лікарі рекомендують вживати і при серцевих захворюваннях, зокрема, при порушеннях серцевого ритму і гіпертонічної хвороби. Також цей плід підтримує повноцінну роботу кровоносної системи.

Які вітаміни присутні в персиках

У плодах персика міститься велика кількість цукру (від 5 до 15 %), вільні органічні кислоти (яблучна, лимонна, винна та ін., в сумі від 0.2 до 0,7 %), вітаміни групи B, Вітамін С (аскорбінова кислота), провітамін A (каротин), а також вітаміни К, Е і PP.

Кому персики протипоказані?

Якщо у вас підвищена кислотність шлунку - їсти персики вам не рекомендується. Він підвищує апетит і вироблення шлункової кислоти. У період затишшя хвороби можна дозволити собі 1-2 плоди в день.

Також протипоказаний цей фрукт при геморої, атеросклерозі, тромбофлебіті. Їсти його небезпечно через те, що підвищується гемоглобін, а це позначається на згортанні крові.

Автор: Людмила Жукова