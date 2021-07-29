Головний санлікар розповів, коли українці зможуть зняти маски
Скасування масочного режиму в Україні найближчим часом не планується.
Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузин.
У травні американський Центр контролю і профілактики захворювань рекомендував громадянам, вакцинованих від корнавірусу, перебувати в громадських місцях без масок. Але вже 27 липня, у зв'язку з поширенням більш агресивного штаму "Дельта", в США вирішили повернутися до носіння масок.
Відповідаючи на питання журналіста, чи планується скасування масочного режиму в україні для вакцинованих громадян, Кузін відповів:
"Ні, ми поки такого не розглядаємо. Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень."
Таким чином, осінь і зиму українці мають провести в масках
Головний санлікар побачив в дотриманні масочного режиму додаткову перевагу.
"І тут є ще один плюс – восени нас не оминуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не лише від ковіду", - додав він.