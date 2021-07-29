Головний санлікар розповів, коли українці зможуть зняти маски

Скасування масочного режиму в Україні найближчим часом не планується.

Про це в інтерв'ю "Українській правді﻿" повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузин.

У травні американський Центр контролю і профілактики захворювань рекомендував громадянам, вакцинованих від корнавірусу, перебувати в громадських місцях без масок. Але вже 27 липня, у зв'язку з поширенням більш агресивного штаму "Дельта", в США вирішили повернутися до носіння масок.

Відповідаючи на питання журналіста, чи планується скасування масочного режиму в україні для вакцинованих громадян, Кузін відповів:

"Ні, ми поки такого не розглядаємо. Хочу повернутись до того рішення Центру контролю та профілактики хвороб – попри те, що вони справді спочатку давали таку рекомендацію, потім вони внесли корективи та обмеження щодо носіння масок. І зараз вони повертаються до базових вимог, бо справді маски є обов’язковими за недостатнього рівня охоплення щеплень."

Таким чином, осінь і зиму українці мають провести в масках

Головний санлікар побачив в дотриманні масочного режиму додаткову перевагу.