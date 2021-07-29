Денісова закликала правозахисні організації відвідати незаконні засідання суду в РФ

Сьогодні у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону відбудуться два судових засідання у так званій "справі Хізб ут-Тахрір".

Про це повідомляє﻿﻿ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, перше судове засідання відбудеться стосовно учасників так званої "алуштинської групи", до якої входять Ельдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаєв і Ленур Халілов. Денісова зазначила, що в цій справі очікується продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Друге судове засідання відбудеться стосовно учасників "третьої бахчисарайської групи", до якої входять Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов і Рустем Сейтмеметов, під час якого очікується розгляд справи по суті", - зазначила Уповноважений.

У своїй заяві вона підкреслила, що кримських татар Росія звинувачує в причетності до діяльності "Хізб ут-Тахрір" - це міжнародна релігійно-політична організація, яка визнана в Росії терористичною.

Денісова заявила, що "РФ вдається до цинічних переслідувань з метою припинення релігійної діяльності кримських татар".