На російському "Першому каналі" рекламують концерти "95 кварталу"

Російський "Перший канал" транслює рекламу концертів "95 кварталу", повідомляє Деловая столица.

Про це написав у Facebook блогер Мирwослав Олешко і розмістив відеозапис рекламного ролика "95 кварталу", записаного під час ефіру "Першого каналу". У ролику йдеться про концерти, які планують провести у лютому 2022 року в Німеччині: у Гамбурзі, Берліні, Пфорцгаймі, Фюрті, Ганновері, Оффенбасі, Дюссельдорфі, Вердені.

"95 квартал" Володимира Зеленського рекламується на державному "Першому каналі" Россії. Це кремлівський міжнародний ефір в Німеччині" , — зазначив Олешко.