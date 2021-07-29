Банк Ахметова отримав 2 мільярди прибутку

ПУМБ за перше півріччя декларує прибуток 1,98 млрд грн, за цей же період минулого року – 1,25 млрд грн, повідомляє Finbalance.

Заявлений банком показник достатності (адекватності) регулятивного капіталу на 01.07.2021 - 15,5% (вимога НБУ - не менше 10%).

Прибуток банку за 2020 рік - 2,61 млрд грн (за 2019 рік - 2,6 млрд грн).

У березні збори акціонерів ПУМБ вирішили спрямувати на виплату дивідендів 1,3 млрд грн і ще таку ж суму - на збільшення резервного фонду.

Власник ПУМБ - Рінат Ахметов.