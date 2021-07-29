Центробанки по всьому світу закупилися золотом

Центробанки різних країн з усього світу в другому кварталі 2021 року активно закупилися золотом, поповнивши їм свої золотовалютні резерви. Про це йдеться в доповіді Всесвітньої ради по золоту WGC, повідомляє Лента.ру.

За даними організації, основними покупцями золота в квітні-червні стали центробанки країн, що розвиваються, серед яких значаться Таїланд (купив 90,2 тонни), Угорщина (62 тонни), Бразилія (53,7 тонни), Індія (29 тонн) і Узбекистан ( 25,5 тонни).

За словами опитаних економістів, основні мотиви регуляторів полягали в бажанні застрахуватися від зростаючої інфляції (особливо в умовах низьких процентних ставок за держборгом більшості країн), а також диверсифікувати власні міжнародні резерви.

При цьому деякі центробанки, навпаки, розпродавали свої золоті запаси, проте в набагато менших обсягах. Російський ЦБ продав метал на 3,1 тонни, Бундсбанк Німеччини - на 3,3 тонни, казахстанський регулятор - на 9,9 тонни.

За даними WGC, збільшився в другому кварталі не тільки попит, але і пропозиція золота - на 13 відсотків, до 1172 тонн. В основному це було пов'язано з ростом видобутку.