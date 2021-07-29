Кіпр посилює правила в’їзду для невакцинованих українців

Кіпр посилює правила в'їзду для мандрівників з України. З цього тижня невакцинованим для перетину кордону необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, повідомляє РБК-Украина.

Зокрема, пасажири, які не пройшли імунізацію від COVID-19, повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний тест.

Крім цього, до отримання результату (3 години) громадянам необхідно буде залишатися я на самоізоляції.

Однак, за інформацією МЗС, вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Вакциновані пасажири в разі наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.

Автор: Марія Кучерявець