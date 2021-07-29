Головний санлікар розповів, коли введуть жорсткий карантин

Новий головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю припустив, коли Україна може знову піти на жорсткий карантин, повідомляє Українська правда.

За його словами, "усе буде залежати від того, яким темпами люди будуть приходити на вакцинацію".

Кузін уточнив, що досвід багатьох країн показав, що за достатнього рівня охоплення вакцинацією їм вдалось або зовсім скасувати карантинні обмеження, або значно скоротити летальність і навіть захворюваність.

Санлікар нагадав, що зараз Україна використовує адаптивний карантин, що працює за фіксованими показниками.

"Поки що ми можемо сказати, що в Україні немає ознак спалаху захворюваності ковідом. Ситуація спокійна, однак цей спокій ми маємо використати для вакцинації", - сказав Кузін.

Він додав, що зараз є показники перевищення рівня епідбезпечності як для кожної області, так і для загальнонаціонального рівня.

"Тому ми будемо використовувати такий же механізм карантину, який працював у січні, у березні й навіть у минулому році. Ця модель, здається, усталена з листопада 2020-го року, вона доволі гнучка та чутлива. Ми бачимо найменші відхилення від показників і завчасно отримуємо інформацію про загрозливі тенденції на рівні областей".