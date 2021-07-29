Представлений найдешевший кросовер Volkswagen

Новий Volkswagen Taigo офіційно презентували в Європі. Компактний купеподібний кросовер Фольксваген найбільш доступною позашляхової лінійкою марки - ціни стартують приблизно з 18 тис. євро, повідомляє АвтоПортал.

Слід зазначити, що Volkswagen Taigo не є повністю новою моделлю. Це європейська версія Volkswagen Nivus, який вже рік продається в Латинській Америці.

Volkswagen Taigo 2022 є близьким родичем моделі T-Cross, але трохи більші за неї - 4266 м в довжину, 1750 мм в ширину і 1490 мм у висоту при колісній базі в 2564 мм.

Широка решітка радіатора і великі фари ріднять купе-кросовер з VW T-Cross. Природно, його головне зовнішня відмінність - похилий дах.

Багато деталей салону Volkswagen Taigo знайомі з такого самого T-Cross і VW Polo. Відомо, що обсяг багажника становить 438 л.

Світлодіодні фари і віртуальна панель приладів значаться вже в базовій комплектації. Серед опцій є бесьключевой доступ, клімат-контроль, 18-дюймові диски, 9,2-дюймовий тачскрін, датчики світла і дощу, камера заднього виду, Wi-Fi, адаптивний круїз-контроль.

На вибір запропонують бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (95 і 110 к. c.) І 1,5 л (150 к. с.). Кросоверу доступні 6-ступінчаста МКПП і 7-ступінчастий робот з двома зчепленнями DSG.

На перших порах новий Volkswagen Taigo запропонують в 28 країнах ЄС, а також Туреччини та Північній Африці. Стильний купе-кросовер Фольксваген має всі шанси з'явитися і в Україні.