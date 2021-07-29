Депутати "Голосу" оголосили бойкот керівництву партії

Більшість депутатів "Голосу" не братимуть участь в з'їзді партії. Про це написала в Facebook п'ятий номер партії нардеп Олександра Устінова.

"На жаль керівництво в особі Кіри Рудик та контрольована нею політична рада Голосу штучно створили умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва", - повідомила Устинова.

Устинова нагадала, що кілька місяців тому 75% партійців і більшість осередків зажадали від Кіри Рудик покинути керівництво партії і обрати нове керівництво на прозорих демократичних внутрішньопартійних виборах, змінивши статут на більш демократичний.

П'ятий номер "Голосу" закликала депутатів всіх рівнів бойкотувати майбутній з'їзд, написавши, що відтепер "Голос" є партією оного людини - Кіри Рудик.

"Зважаючи на повне ігнорування позиції більшості членів партії та організацій, які їх представляють з боку керівництва, ми бойкотуємо даний захід та виходимо з членів партії. Голосу більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері. Саме тому для нас наразі найголовніше це зберегти команди та людей, а не відбілювати своєю присутністю ганебні вчинки та голосування в приватних інтересах керівництва партії.Закликаємо осередки підтримати цю заяву та не брати участь у профанації, єдиною метою якої є зацементувати контроль партії Голос за Кірою Рудик", - написала Устинова і опублікувала заяву про вихід з партії.

Свої заяви про вихід з партії опублікували також нардепи Ярослав Юрчишин та Ольга Стефанішина.

Причому, Стефанішина проявила неабиякий креатив та написала свою заяву на туалетному папері.

Варто відмітити, що заявляючи про вихід з членства в партії, з фракції "Голосу" у Верховній Раді нардепи виходити не поспішають, оскільки це спричинить позбавлення їх мандатів народних депутатів.