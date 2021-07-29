Бразилію засипало снігом в липні, такого холоду не було 65 років
У південній частині Бразилії регіон Ріу-Гранді-ду-Сул зіштовхнувся з небувалими для місцевості холодами, повідомляє Обозреватель.
Принаймні 13 міст штату засипало снігом, також той товстим шаром ліг на ферми, через що аграрії заявили про загрозу врожаю ряду культур.
Незвичайне погодне явище пов'язане з великими полярними повітряними масами, які накрили континент. Синоптики попередили жителів регіону про низькі температури і закликали бразильців готуватися до "екстремальних холодів".
"У штаті Санта Катаріна, буквально за лічені години стовпчик термометра знизився до – 8 ° C, що є вкрай низькою температурою для цієї частини світу", – повідомили метеорологи.
Згідно з даними синоптиків, принаймні, в 33 муніципалітетах в Ріу-Гранді-ду-Сул в цю середу випав сніг або крижаний дощ, так звані "зимові опади", а де-не-де люди зіткнулися з двома цими природними явищами відразу.
Багато городян не засмутилися через екстремальну погоду і вийшли на вулиці "відсвяткувати" настільки незвичайне явище. Вони ліпили сніговиків, грали в сніжки і каталися на імпровізованих санчатах.
"За більш ніж 30 років ми ніколи не бачили такого товстого шару снігу, тим більше хуртовини. Для нас ці явища асоціюються тільки з Північною Америкою", – розповіли журналістам бразильці.
Разом з тим влада Бразилії готуюєся до хвилі холодів, яка за прогнозами фахівців, буде найнижчою з 1995 року. Додаткові заходи захисту розробляють в аграрному секторі. До хвилі захворювань, численних травм готується галузь охорони здоров'я. Експерті прогнозують, що снігопади і морози накриють три штату південній частині Бразилії – Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул і Парана.сту розробляють в аграрному секторі. До хвилі захворювань, численних травм готується галузь охорони здоров'я. Експерті прогнозують, що снігопади і морози накриють три штату південній частині Бразилії – Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул і Парана.