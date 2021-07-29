У південній частині Бразилії регіон Ріу-Гранді-ду-Сул зіштовхнувся з небувалими для місцевості холодами, повідомляє Обозреватель.

Принаймні 13 міст штату засипало снігом, також той товстим шаром ліг на ферми, через що аграрії заявили про загрозу врожаю ряду культур.﻿

У південній частині Бразилії випав сніг. Джерело: tn.com.ar

Незвичайне погодне явище﻿ пов'язане з великими полярними повітряними масами, які накрили континент. Синоптики попередили жителів регіону про низькі температури і закликали бразильців готуватися до "екстремальних холодів".﻿

Сніг засипав дороги, ферми, будинки. Джерело: tn.com.ar

"У штаті Санта Катаріна, буквально за лічені години стовпчик термометра знизився до – 8 ° C, що є вкрай низькою температурою для цієї частини світу" , – повідомили метеорологи.﻿

Подібні холоди в Бразилії фіксувалися 65 років тому. Джерело: tn.com.ar

Згідно з даними синоптиків, принаймні, в 33 муніципалітетах в Ріу-Гранді-ду-Сул в цю середу випав сніг або крижаний дощ, так з﻿вані "зимові опади", а де-не-де люди зіткнулися з двома цими природними явищами відразу.

Багато городян не засмутилися через екстремальну погоду і вийшли на вулиці "відсвяткувати" настільки незвичайне явище. Вони ліпили сніговиків, грали в сніжки і каталися на імпровізованих санчатах.﻿

"За більш ніж 30 років ми ніколи не бачили такого товстого шару снігу, тим більше хуртовини. Для нас ці явища асоціюються тільки з Північною Америкою" , – розповіли журналістам бразильці.

Разом з тим влада Бразилії готуюєся до хвилі холодів, яка за прогнозами фахівців, буде найнижчою з 1995 року. Додаткові заходи захи﻿сту розробляють в аграрному секторі. До хвилі захворювань, численних травм готується галузь охорони здоров'я. Експерті прогнозують, що снігопади і морози накриють три штату південній частині Бразилії – Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул і Парана.сту розробляють в аграрному секторі. До хвилі захворювань, численних травм готується галузь охорони здоров'я. Експерті прогнозують, що снігопади і морози накриють три штату південній частині Бразилії – Санта-Катаріна, Ріу-Гранді-ду-Сул і Парана.