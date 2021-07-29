"Динамо" представило нову форму

"Динамо" на три сезони (2021/22, 2022/23 і 2023/24) продовжило контракт зі своїм технічним спонсором New Balance і представило нову форму. На відміну від минулого року, для киян було розроблено два комплекти екіпіровки – білий і синій, повідомляє Обозреватель.

Як повідомляється на офіційному сайті столичного клубу, новий варіант форми – сучасна інтерпретація спортивного стилю 1990-х років, а також нагадування про успішні виступи "Динамо" в останньому десятилітті 20-го століття. За той період кияни виграли вісім чемпіонатів і п'ять Кубків України.

Нова форма "Динамо". Джерело: ФК "Динамо" Київ

Домашня екіпіровка виконана в біло-блакитних тонах з круглим вирізом, шевроном "Динамо" Київ, прапором України, логотипом New Balance і написом "Київ – це ми!" На виїзну синьо-блакитну форму нанесені ті ж перераховані вище елементи.

Виїзний варіант нової форми. Джерело: ФК "Динамо" Київ

"Для нас завжди є великою честю представляти "Динамо" Київ, і цей момент стає ще більш особливим, коли форма має чудовий дизайн. Я з цікавістю очікую на реакцію вболівальників, коли ми вийдемо на поле в новій ігровій формі" , – заявив капітан столичного клубу Сергій Сидорчук.

Гравці "Динамо" в домашній формі. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Георгій Бущан у воротарській формі. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Гравці "Динамо" у виїзній формі. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Відзначається, що дебют нової екіпіровки відбудеться вже в неділю, 1 серпня, коли "Динамо" зіграє свій перший матч у нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги проти "Вереса".