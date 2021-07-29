У торговому центрі столиці підірвали поштомат

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху поштомату в Оболонському районі Києва, повідомляє Кореспондент.

"Сьогодні вранці в Оболонське районне управління поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні одного з торгових центрів відбувся вибух поштомату. На місце події негайно прибули вибухотехніки та слідчо-оперативна група", - йдеться в повідомленні.

Попередньо поліція встановила, що в одному з ящиків почтомата здетонував саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

В даний час поліцейські забезпечують охорону місця події і проводять всі необхідні слідчі дії.