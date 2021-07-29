На Прикарпатті в результаті негоди будівлі залишились без даху

На Прикарпатті у селі Велика Кам’янка сильний вітер під час грози пошкодив покрівлі школи та будинку культури, повідомляє Укрінформ.

Негода﻿ супроводжувалася грозовими опадами та шквалами вітру.

"28.07.2021 близько 16:00 год. на території Коломийського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області внаслідок короткочасних грозових опадів, що супроводжувалися сильними поривами вітру, пошкоджено покрівлі школи (на площі 40 м. кв.) та будинку культури (на площі 1500 м. кв.) в с. Велика Кам’янка", - повідомляє управління ОДА.

За їхньою інформацією, у місті Городенко вітер пошкодив покрівлю житлового будинку. Окрім того, рятувальники прибрали 14 дерев, повалених на дороги.

"Повалено дерева на проїжджі частини автомобільних доріг в м. Надвірна, м. Снятин, м. Городенка, м. Калуш, смт. Делятин, с. Борщівська Турка Заболотівської ТГ, с. Олієво-Королівка Городенківської ТГ", - додали в облдержадміністрації.

Постраждалих через негоду немає.

На Прикарпатті попереджають про погіршення погодних умов. 29 липня вдень у західних областях в окремих районах очікують град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий).