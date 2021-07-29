Як приготувати молоду картоплю з м'ясом і зеленню

Найчастіше молоду картоплю варять і подають разом із вершковим маслом і кропом. Але її також можна смажити, готувати в мультиварці і запікати в духовці, повідомляє Сегодня.

Ми розповімо, як приготувати тушковану молоду картоплю з яловичиною, цибулею і зеленню. З мінімального набору продуктів ви отримаєте смачну домашню вечерю для всієї родини.

Молода картопля з м'ясом

Час приготування:

1-2 години

Калорійність:

133 ккал на 100 г

Складові:

500 г молодої картоплі

300 г яловичини

1/2 пучка кропу або петрушки

1-2 цибулини

50 г вершкового масла

Сіль, перець чорний

Коріандр мелений

Спосіб приготування: