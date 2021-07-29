Тихановська похвалилася, що Байден пригостив її печивом

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська, яка вчора, 28 липня, зустрілася з президентом США Джо Байденом, похвалилася, що американський лідер пригостив її печивом, повідомляє Страна.ua.

"Це було так тепло. І ви знаєте, що ми вже попрощалися, він пішов... І знову відчиняються двері, заходить Джо Байден і приносить мені стос печива з Білого дому ", - розповіла Тихановська.

При цьому, за її словами, печиво американський лідер назвав чудовим. Крім того, Тихановська поділилася, що пропозиція Байдена виявилося дуже доречною, оскільки в цей день вона не снідала.

Про свою зустріч з Байденом, яка відбулася в Білому домі вранці 28 липня, Тихановська відгукується дуже натхненно.