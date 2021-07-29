Кузін розповів, хто приймає рішення про змішування вакцин від COVID-19

Рішення про змішування вакцин від COVID-19 буде приймати виключно лікар, який направляє людину на вакцинацію, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Основна рекомендація полягала в тому, що, по суті, дозволяється змішування вакцин, але при дотриманні алгоритму. Змішування тієї чи іншої вакцини - це не вибір пацієнта, це виключно рішення лікаря, який направляє на вакцинацію", - сказав головний санітарний санлікар Ігор Кузин в інтерв'ю.

За словами Кузіна, лікар може прийняти таке рішення тільки в декількох випадках:

якщо після першої дози у пацієнта була важка побічна реакція;

через гуманітарних проблем.

Наприклад, якщо людина за кордоном одержала перше щеплення Moderna і, повернувшись в Україну, не має можливості зробити щеплення нею вдруге. Заступник міністра додав, що комбінувати можна або мРНК-вакцини (Moderna і Pfizer), або перша доза AstraZeneca, а друга мРНК-вакциною. Змішування інших типів вакцин поки не передбачено.