Українські абітурієнти вибирають спеціальності, які не затребувані на ринку праці

Останнім часом все більш актуальними стають робітничі професії. Однак абітурієнти в Україні вважають за краще вступати на інші спеціальності, що може спровокувати в майбутньому "кадрове голодування" в професіях, які є ключовими у сталому розвитку держави та її конкурентоспроможності на світовому ринку, повідомляє Деловая столица.

Експерти ринку праці вважають, що у пʼятирічній перспективі буде зростати попит на фахівців за наступними напрямками: торгівля та логістика, харчова промисловість, сільське господарство, промисловість (зокрема, металургія), сфера догляду.

Водночас, Міністерство освіти та науки повідомляє, що у 2021 році найпопулярнішими спеціальностями бакалаврату за кількістю поданих заяв були філологія (76 тис. 371) і право — (67720).

"Через високу конкуренцію абітурієнтам слід вже замислитися про свою спеціалізацію для майбутньої роботи. Адже за попереднім опитуванням OLX Робота, 78% молоді не працюють за освітою, а освоюють нову спеціальність. За нашою аналітикою, кількість вакансій робочих спеціальностей збільшилася майже на 14% в порівнянні з минулим роком. А з розвитком підприємств потреби в таких фахівцях буде ще більше" , — розповіла керівник напрямку OLX Робота Марія Абдулліна.

Відзначимо, що поданим дослідження OLX Робота на сьогодні найбільший попит на співробітників — у сфері роздрібна торгівля/продажу/закупівлі. Однак в Київській області вже за перше півріччя 2021 зʼявилася гостра потреба у фахівцях у сферах виробництва, сільського господарства і домашнього персоналу.