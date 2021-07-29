У "ЛНР" почалася вакцинація російською вакциною

Вночі 29 липня в "ЛНР" прибула партія російської вакцини "Супутник Лайт". Сьогодні там починають масову вакцинацію, повідомляє Вести.

"Партія вакцини "Супутник Лайт" успішно доставлена на територію республіки. На даний момент завершено її розвантаження. При транспортуванні та розвантаженні дотримані всі запобіжні заходи та температурний режим", - повідомила представниця "міністерства охорони здоров'я ЛНР".

За словами "голови ЛНР" Леоніда Пасічника, кожен житель регіону зможе записатися на вакцинацію.

Кількість отриманих доз препарату в "ЛНР" не називають.