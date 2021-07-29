PayPal завершила розробку власного криптогаманця

Протягом декількох місяців PayPal має намір запустити власний криптовалютний гаманець в США, повідомляє ForkLog.

Про це глава платіжної компанії Ден Шульман розповів під час конференц-дзвінка за підсумками II кварталу 2021 року.

За даними Bloomberg, в лютому на "Дні інвестора року" Шульман повідомив, що PayPal планує перетворити свій додаток на фінансовий суперапп (super app) - аналог Alipay і WeChat Pay. У нього можуть увійти інвестиційні послуги, сервіси для роботи з високоприбутковими ощадними рахунками і переведення в готівку чеків, а також інші інструменти.

У березні в інтерв'ю для Decrypt глава платіжної компанії заявив, що з запуском нової програми PayPal розраховує вийти за рамки звичних «купуй, продавай і зберігай» в сфері пов'язаного з криптовалютою бізнесу.

Під час конференц-дзвінка Шульман повідомив, що фахівці компанії завершили роботу над кодової базою «початкового варіанта» цифрового гаманця, який буде інтегрований в суперапп. За його словами, PayPal має намір повністю розгорнути сервіс на території США «в найближчі кілька місяців».

Глава компанії відзначив, що в гаманець додадуть опцію обміну повідомленнями та «додаткові криптовалютні можливості».

За станом на 30 червня у PayPal було більш 400 млн активних користувачів, а сукупний обсяг транзакцій в II кварталі склав $311 млрд.

Мобільний платіжний сервіс Venmo, що належить компанії, в квітні додав підтримку криптовалют, за звітний період обробив операції на $58 млрд. У ньому зареєстровано близько 76 млн активних рахунків.