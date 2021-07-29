Зеленський підписав закон про збільшення чисельності ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про основи національного спротиву (№5557) та про збільшення чисельності Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців (№5558), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Виступаючи перед військовослужбовцями Сил спеціальних операцій у рамках робочої поїздки до Житомирської області у четвер, 29 липня, Зеленський наголосив, що реалізація законів про основи національного спротиву та про збільшення чисельності ЗСУ стане наступним етапом розвитку ССО.

"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна оборонятиметься, не допустить подій 2014 року, і що захист України для нас - це наша всенародна справа. Цей закон передбачає комплекс важливих заходів, метою яких є розвиток територіальної оборони та руху спротиву, впровадження системи підготовки населення України до національного спротиву. Він дає змогу за необхідності залучити все населення України до захисту своєї, нашої рідної землі, свого краю, своєї сім'ї, і об'єднати всіх українців навколо цих важливих, пріоритетних ідей", - зазначив президент.

Він також уточнив, що заходи національного спротиву здійснюватимуться і на підконтрольній, і на тимчасово окупованих територіях України.

"Я з радістю підписую ці два важливих закони, саме тут, саме в цей важливий, ваш професійний день", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, за президентський законопроект №5557 "Про засади національного спротиву" в другому читанні та в цілому проголосували 313 народних депутатів на пленарному засіданні 16 липня.

Згідно із законопроектом, національний спротив є складовою частиною комплексної оборони держави, що містить комплекс заходів для максимально широкого залучення громадян України до забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності країни, стримування і відсічі агресії.

При цьому загальне керівництво національним спротивом здійснює верховний головнокомандувач Збройних сил - президент України.

Складовими національного спротиву є територіальна оборона (ТО), рух спротиву та підготовка громадян України до національного спротиву. Безпосереднє керівництво ТО здійснює головнокомандувач ЗСУ через командувача сил ТО ЗСУ.

Законопроект передбачає, що в рамках системи ТО можна також створювати добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати власну мисливську зброю.

Провідна роль в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань руху спротиву належить Силам спеціальних операцій (ССО) ЗСУ, а керівництво рухом спротиву здійснюватиме командувач ССО.

На тому самому засіданні Верховна Рада підтримала законопроект №5558, який збільшує чисельність Збройних сил України на 11 тисяч військовослужбовців у зв'язку з ухваленням закону "Про основи національного спротиву", доводячи загальну кількість ЗСУ до 261 тис. осіб. За відповідний законопроект у другому читанні проголосували 325 нардепів.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, збільшення чисельності ЗСУ потрібно для створення і забезпечення функціонування сил територіальної оборони ЗСУ, а також для розвитку Сил спеціальних операцій ЗСУ в інтересах формування руху опору, створення якого передбачено законопроектом "Про основи національного опору".

У супровідних документах до законопроекту зазначається, що із загальної чисельності ЗСУ (261 тис.осіб) кількість військовослужбовців становитиме 215 тисяч, а для реалізації законопроекту тільки в 2022 році - з моменту вступу документа в силу - необхідно 2,5 млрд грн бюджетних коштів.