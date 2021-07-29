Європейська карликова держава завоювала першу в історії медаль Олімпійських ігор

Представниця Сан-Марино Алессандра Періллі завоювала "бронзу" в стендовій стрільбі в дисципліні трап на Олімпіаді в Токіо. Ця медаль стала першою для європейської карликової держави в історії виступів на Іграх, яка розпочалася ще в 1960 році, повідомляє Обозреватель.

Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному сайті ОІ, спортсменка з країни, яка з усіх боків оточена Італією, вразила 29 цілей після 50 спроб і випередила атлетку з Австралії Сканлан Латишу (26). Перше місце з олімпійським рекордом посіла словачка Сузана Стефечекова (43), а другий результат показала американка Кейл Браунінг (42).

Результати стендової стрільби в трапі. Джерело: вікіпедія

У 2012 році на Іграх у Лондоні Періллі була дуже близька до срібної медалі, але поступилася у вирішальній перестрілці, в якій крім неї взяли участь ще двоє стрільчинь.

Відзначимо, що загальна площа Сан-Марино становить 61,2 квадратних кілометра, а населення – близько 34 тисяч осіб.

Сан-Марино на карті світу. Джерело: вікіпедія

Раніше свою першу нагороду на Олімпійських іграх завоював Туркменістан. Штангістка Поліна Гур'єва, яка виступає в категорії до 59 кг, виграла "срібло" після того, як за ривок і поштовх сумарно набрала 217 кг (96 і 121, відповідно).