Автогаз на АЗС продовжує дорожчати

Середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС 29 липня досягла рекордних 16,83 грн/л. При цьому ціну підвищили переважно оператори економ-сегменту, повідомляє Enkorr.

За даними щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», на АЗС Marshal і ZOG вартість ресурсу виросла в середньому на 20 і 10 коп./л, до 16,10 грн/т. Продукт на станціях «Рур груп» здорожчав на 10 коп./л, до 16,89 грн/л.

Такі мережі як Chipo, «БРСМ-Нафта», Овіс, Motto і Mango підвищили ціни в межах 2-10 коп./л.

Відзначимо, загалом із початку липня роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,43 грн/л, або 9,5%, тоді як гуртові партії на ГНС здорожчали на 4 600 грн/т, до 28 230 грн/т.