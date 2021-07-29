У Росії серед літа два регіони засипало снігом

У Магаданській області та на Чукотці в Росії випав липневий сніг. Зокрема, один з очевидців опублікував відео з зимовими опадами на перевалі "Дідусева лисина" в Хасинском окрузі, повідомляє УНІАН.

"Можна їхати в сніжки грати, бабу снігову ліпити. Коротше, все. Колимский новий рік почався", - сказав автор.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, в деяких районах очікуються заморозки до -4 градусів.

"Інформація про снігопад підтверджується. Місцями ми очікували вночі заморозки. Низькі температури цілком могли привести до появи снігу з дощем", - заявили метеорологи﻿.

А на Колиму вже прийшли перші заморозки до мінус 3-4 градусів.