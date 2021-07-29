ЄСПЛ виніс рішення, що Верховний суд України ліквідували незаконно

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) зробив висновок, що ліквідація Верховного суду України під час судової реформи у 2016 році є незаконною, повідомляє Главком.

Судовий висновок стосується справи №11423/19 "Гуменюк та інші проти України".

У 2016-му в Україні розпочалася судова реформа. Під перезавантаження потрапив і найвищий судовий орган держави – Верховний суд України. Спочатку створили ще один Верховний суд, а чинний – намагалися ліквідувати. Та цього зробити не змогли через Конституцію і обидва суди існують донині.

Зараз працює новоутворений суд, через це судді "старого" Верховного суду й позивалися до ЄСПЛ проти держави Україна.

Європейський суд розглядав позов у справі №11423/19 "Гуменюк та інші проти України" (Василь Гуменюк – виконуючий обов'язки голови Верховного Суду України) як пріоритетний і за 2,5 роки постановив, що ліквідація старого Верховного суду не мала законних підстав, а судді ВСУ не могли бути звільнені чи переведені до іншого суду. Вони, як вважають у ЄСПЛ, мали автоматично продовжувати працювати в новоутвореному суді.

Спроба ліквідувати найвищий судовий орган України порушила одразу 2 статті міжнародної Конвенції з прав людини. Зокрема, право на справедливий суд – йдеться у рішенні.

"Судді (ВСУ) попри те, що хоч формально і не були звільнені, але внаслідок судової реформи й незаконної ліквідації суду – були позбавлені права провадити правосуддя. Звичайно, ми задоволені рішенням ЄСПЛ, єдине питання – ми очікуємо, коли буде виконане рішення", – сказала адвокатка Олена Льошенко.

ЄСПЛ наказав вирішити ситуацію із двома чинними Верховними судами й виплатити суддям ліквідованого суду компенсацію, у розмірі 5000 євро.