Що зможе запропонувати інвесторам деокупований Донбас
Фінансист, член української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вікторія Страхова розповіла про те, які сфери будуть інвестиційно привабливими на Донбасі після деокупації, повідомляє Деловая столица.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дом".
За її словами, до того моменту видобуток вугілля вже не буде основним напрямком промисловості в окремих районах Донецької і Луганської областей.
"Я завжди наводжу як приклад таку дуже криміногенну країну як ПАР, у якій працює компанія De Beers (міжнародна корпорація з видобутку, обробці і продажу природних алмазів, — ред.). Думаю, що Донбас теж може дати інвестиційні можливості", — сказала Страхова.
Фінансист вважає, що будуть привабливими проєкти, які і раніше реалізувалися на Донбасі, а також нові напрямки.
"Виходячи зі свого досвіду, що б я бачила. Наприклад, із тих проєктів, які були — утилізація шахтного метану. Також розвиток нових галузей агросектора, але вже в промислових масштабах — вирощування тих же грибів, равликів. Це, може, звучить смішно, але насправді це прибутково. Це може продаватися. Сонячна енергія, оскільки обумовлена специфікою цього регіону", — перерахувала Страхова.