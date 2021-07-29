Що зможе запропонувати інвесторам деокупований Донбас

Фінансист, член української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Вікторія Страхова розповіла про те, які сфери будуть інвестиційно привабливими на Донбасі після деокупації, повідомляє Деловая столица.

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Дом".

За її словами, до того моменту видобуток вугілля вже не буде основним напрямком промисловості в окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Я завжди наводжу як приклад таку дуже криміногенну країну як ПАР, у якій працює компанія De Beers (міжнародна корпорація з видобутку, обробці і продажу природних алмазів, — ред.). Думаю, що Донбас теж може дати інвестиційні можливості" , — сказала Страхова.

Фінансист вважає, що будуть привабливими проєкти, які і раніше реалізувалися на Донбасі, а також нові напрямки.