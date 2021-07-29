Які продукти не можна їсти разом: популярні міфи

Дієтологиня Юлія Поворознюк пояснила, що поєднання томатів і огірків під час одного прийому їжі не є шкідливим, як багато хто вважає. Навпаки, це великий міф. Ці продукти спокійно можна поєднувати між собою. Головне – мати міру (150 грамів за один прийом їжі), повідомляє Обозреватель.

За її словами, у людини може виникнути так звана перехресна алергічна реакція на кілька видів овочів і фруктів відразу.

Також Юлія Поворознюк дала кілька порад:

  • М'ясо і сир – їжа, яку краще вживати окремо. Поєднання цих продуктів може привести до зниження засвоєння організмом як заліза, так і кальцію. Також м'ясо небажано поєднувати з кефіром.
М'ясо з зеленню.
М'ясо з зеленню. Джерело: Pixabay
  • Білкові продукти найкраще засвоюються з великою кількістю зелені.
  • Після ситного обіду або вечері не варто додавати до раціону солодке – це вже буде зайвим.
Запечені овочі.
Запечені овочі. Джерело: Pixabay
  • Окрошка – хороший ферментований продукт, в який не потрібно додавати копченості. Окрошка може бути з кефіром, айраном, бобовими. І, звичайно, зелень і огірки. На 200-250 грам окрошки може бути 1-2 шматочки хліба.
Куряче м'ясо.
Куряче м'ясо. Джерело: Pixabay
  • За один прийом їжі не слід вживати багато овочів і фруктів. Це може привести до здуття живота і викликати дискомфорт.
"За один раз намагайтеся з'їдати трохи сирих овочів і фруктів. 100-150 грамів буде цілком достатньо", – додала також Юлія Поворознюк.

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