Які продукти не можна їсти разом: популярні міфи

Дієтологиня Юлія Поворознюк пояснила, що поєднання томатів і огірків під час одного прийому їжі не є шкідливим, як багато хто вважає. Навпаки, це великий міф. Ці продукти спокійно можна поєднувати між собою. Головне – мати міру (150 грамів за один прийом їжі), повідомляє Обозреватель.

За її словами, у людини може виникнути так звана перехресна алергічна реакція на кілька видів овочів і фруктів відразу.

Також Юлія Поворознюк дала кілька порад:

М'ясо і сир – їжа, яку краще вживати окремо. Поєднання цих продуктів може привести до зниження засвоєння організмом як заліза, так і кальцію. Також м'ясо небажано поєднувати з кефіром.

М'ясо з зеленню. Джерело: Pixabay

Білкові продукти найкраще засвоюються з великою кількістю зелені.

Після ситного обіду або вечері не варто додавати до раціону солодке – це вже буде зайвим.

Запечені овочі. Джерело: Pixabay

Окрошка – хороший ферментований продукт, в який не потрібно додавати копченості. Окрошка може бути з кефіром, айраном, бобовими. І, звичайно, зелень і огірки. На 200-250 грам окрошки може бути 1-2 шматочки хліба.

Куряче м'ясо. Джерело: Pixabay

За один прийом їжі не слід вживати багато овочів і фруктів. Це може привести до здуття живота і викликати дискомфорт.