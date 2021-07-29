Зеленський представив нове командування Генштабу ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 29 липня, представив новопризначене командування Генштабу Збройних сил України (ЗСУ), повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Користуючись нагодою, я у вашій присутності також хочу окремо привітати з призначеннями та представити вам нових командирів у нашому війську. Це головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Залужний Валерій Федорович, начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Шаптала Сергій Олександрович та заступник головнокомандувача ЗСУ Мойсюк Євген Георгійович", - сказав Зеленський, виступаючи перед військовослужбовцями Сил спеціальних операцій (ССО) у рамках робочої поїздки до Житомирської області.
Він уточнив, що вже підписав відповідні укази про призначення.
"Ви всі чудово знаєте цих людей, знаєте, що це справді потужні бойові офіцери, найголовніше - патріоти України, які мають досвід, відвагу, великий авторитет серед наших військовослужбовців. Я дякую попередньому керівництву Генерального штабу ЗСУ та впевнений, що новопризначене нарощуватиме отриманий бойовий досвід, перехід української армії на стандарти НАТО, і разом із Міністерством оборони України створить належні умови для всіх наших українських захисників", - додав президент.