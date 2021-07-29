У Токіо третій день поспіль - рекордна кількість COVID-випадків

У столиці Японії Токіо, де тривають Олімпійські ігри, за минулу добу зафіксували 3 865 нових випадків захворювання на COVID-19, повідомляє Укрінформ.

Зазначається﻿, що це вже третій день поспіль у японській столиці виявляють рекордну кількість нових випадків захворювань.

«Ми ніколи ще не виявляли збільшення кількості інфікувань (COVID-19 – ред.) такого масштабу», - заявив генсек Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като.

Він додав, що стрімке зростання захворюваності на COVID-19 фіксується не тільки в Токіо, але й в інших регіонах країни.

Зазначається, що четвертий надзвичайний стан у Токіо триває з 12 липня. Він був запроваджений напередодні Олімпіади.

Як повідомлялося, у попередні два дні в Токіо зафіксували 3 177 та 2 848 випадків коронавірусу.