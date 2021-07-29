Три людини загинули при лісовій пожежі в Туреччині

Не менше трьох осіб загинули в результаті масштабної пожежі в турецькій провінції Анталья, повідомляє Ізвєстія.

«В результаті пожежі в Манавгат загинули три наших громадянина. Також постраждали 122 людини, 58 з них надається медична допомога», - зазначено в повідомленні управління з надзвичайних ситуацій Туреччини.

В цей же день міністр сільського та лісового господарства країни Бекір Пакдемірлі розповів, що пожежа в Манавгаті знаходиться під контролем, проте є загоряння, які тривають в районі Кемер в нічні години. На той момент було відомо про одного загиблого. Пакдемірлі зазначив, що в даний момент 18 населених пунктів поблизу Анталії евакуйовані.



