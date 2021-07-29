Роботодавці шукають фахівців: кому та скільки готові платити

Українські роботодавці активно шукають фахівців у таких сферах, як роздрібна торгівля, транспорт і логістика, також зараз дуже актуальні робітничі професії, повідомляє УНИАН.

Про це йдеться в спільному дослідженні "OLX робота" і Factum Group Ukraine.

"На сьогодні найбільший попит на працівників у сфері роздрібної торгівлі, продажів і закупівель. За перше півріччя 2021 року на роботу роботодавці шукали понад 46 тис.працівників. В середньому в цій сфері пропонують зарплату 10 тис.грн. Самих же вакансій стало на 8,2 тис. більше в порівнянні з 2020 роком. Активно шукають фахівців у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях - саме тут було розміщено понад 50% всіх вакансій зі сфери" , - сказано в повідомленні.

За даними OLX, у сфері транспорту та логістики цього року шукали 35 тис.працівників - це на 3 тис. більше, ніж минулого року. Середня зарплата - 15,5 тис.грн, що на 500 грн більше, ніж у 2020 році.

Відзначається, що в Київській області вже за перше півріччя цього року з'явилася гостра потреба у фахівцях у сферах виробництва, сільського господарства і домашнього персоналу.

Фахівці відзначають, що, попри стрімку цифровізацію та автоматизацію, в найближчі роки сильно актуалізуються робітничі професії.

Найбільш високооплачувані робітничі професії у 2021 році:

фасадник (30 тис. грн);

Пакувальник (28 тис. грн);

Каменяр (27,5 тис. грн);

сортувальник (26 тис. грн);

штукатур (25 тис. грн).

Студентам без досвіду готові платити в середньому 11,2 тис.грн на місяць і пропонують 9000 вакансій. Конкуренція досить висока - по 13 кандидатів на одну позицію.

"Через високу конкуренцію абітурієнтам варто вже задуматися про свою спеціалізацію для майбутньої роботи. Адже за попередніми опитуваннями, 78% молоді не працюють за отриманою професією, а освоюють нову спеціальність. Згідно з нашою аналітикою, кількість вакансій робочих фахівців збільшилася майже на 14% в порівнянні з минулим роком. А з розвитком підприємств потреба в таких фахівцях буде і далі зростати" , - розповіла керівник напрямку "OLX робота" Марія Абдулліна.

Також експерт рекомендує сьогоднішнім абітурієнтам вже звернути увагу на напрямки, які будуть мати попит в 5-річній перспективі: торгівля і логістика, харчова промисловість, сільське господарство, промисловість (зокрема, металургія) і сфера догляду.

Середня зарплата в Україні

За даними Держстату, середня зарплата українців за рік зросла майже на чверть і в червні склала 14 тис. 313 грн.

Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2021 року підвищена до 6 тис.грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в травні 2021 року зросла, у порівнянні з травнем 2020 року, на 28,1% - до 13 тис.