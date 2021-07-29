В "Слуг народу" дали оцінку скандальній заяві, що зробив Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України та США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов’язано з узгодженням США та Німеччиною питання «Північного потоку-2», повідомляє Україна 24.

В ефірі програми «Сьогодні День» народна депутатка з фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.

«Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль грає попередня підготовка. Ми очікуємо голова МЗС Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато чого зіграє підготовча робота. А з приводу «підвищених тонів», Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів», - зазначила нардепка.