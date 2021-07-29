В "Слуг народу" дали оцінку скандальній заяві, що зробив Арахамія
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія напередодні заявив, що зустріч президентів України та США відбудеться на підвищених тонах. За його словами, це пов’язано з узгодженням США та Німеччиною питання «Північного потоку-2», повідомляє Україна 24.
В ефірі програми «Сьогодні День» народна депутатка з фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук пояснила слова Арахамії.
«Насправді, у візитах на такому високому рівні дуже важливу роль грає попередня підготовка. Ми очікуємо голова МЗС Дмитро Кулеба і голова Офісу президента Андрій Єрмак вирушать заздалегідь до Вашингтону, щоб готувати цей візит. Багато чого зіграє підготовча робота. А з приводу «підвищених тонів», Давид у нас такий гарячий хлопець, тому він так подав цю оцінку. Думаю, Давид більше на увазі мав те, що це буде розмова рівноправних партнерів», - зазначила нардепка.
«Лідери представляють суверенні держави, і в першу чергу президент України дбає про інтереси українського народу. Він точно розуміє, що в інтересах українського народу мати нормальні партнерські стосунки зі США. Бо так сталося, що проти нас воює ядерна країна. Власне Україна як суверенна, незалежна в своїй політиці країна має вибудовувати свої партнерські союзи. До України мають ставитися з повагою. В жорсткому політичному світі у міжнародній політиці треба чітко заявляти інтереси своєї держави», - додала Кравчук.