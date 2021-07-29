Скільки електромобілів зареєстровано в Україні

Станом на сьогодні, в Україні зареєстровано 29 345 електрокарів. Для них передбачені спеціальні зелені номери, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише Головний сервісний центр МВС.

Реєстрація електрокарів проходить за звичайним алгоритмом.

"Тобто все більше і більше українців обирають для себе саме "зелений" вид транспорту. До речі, вартість заправки електроавто у рази менша, ніж дизельного чи бензинового. До того ж, для них встановлені підзарядні станції та спеціальні паркомісця" , - йдеться в повідомленні.

Раніше Верховна рада звільнила від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них.

В серпні 2019 року президент Володимир Зеленський підписав законопроект №10405, яким передбачаються зелені номери для електромобілів; він набрав чинності з січня 2020 року.