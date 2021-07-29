У Середземному морі знайшли давньоримський судно з вантажем

Підводний робот сфотографував затонуле судно і вантаж амфор, які датуються другим століттям до нашої ери, повідомляє Корреспондент.

У Середземному морі біля берегів провінції Палермо виявили давньоримське судно II століття до нашої ери. Затонулий корабель перевозив амфори з вином, пише 28 липня газета The Guardian.

Зазначається, що корабель лежить на глибині 92 метри поблизу містечка Ізола-делла-Фемін.

За допомогою підводного робота вдалося зробити перші знімки судна. Як виявилося, воно перевозило велику кількість амфор з вином.

Влада Сицилії назвала це відкриття археологів одним з найважливіших за останні роки. Знахідка допоможе більше дізнатися про торгівлю Риму в Середземномор'ї і корабельне життя того часу.

Тиждень тому був знайдений ще один затонулий давньоримський корабель, що перевозив вино. Він перебував на глибині 70 метрів біля острова Устіка. Судно також датується II століттям до нашої ери.