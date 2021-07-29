На Алясці зафіксували перші хвилі цунамі

Перші хвилі цунамі зафіксували в чотирьох районах Аляски після землетрусу магнітудою 8,2 бали. Про це йдеться в заяві Американського центру з попередження про цунамі (NWS) в Twitter, повідомляє Лента.Ру.

Йдеться про райони поруч з містами Санд-Пойнт, Кінг-Коув, Кадьяк і Олд-Харбор.

При цьому пізніше NSW написали, що все оповіщення про загрозу цунамі для узбережжя Аляски й Алеутських островів зняті.

Землетрус стався в 97 кілометрах на південний схід від поселення Чігнік, на глибині понад 17 кілометрів.