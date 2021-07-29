Магазини столичного метро досі не оговталися після потопу
На вході до станції метро Академмістечко магазини досі не оговталися після потопу. Не усунуто головну його причину – при вході до переходу необхідно підвищувати рівень підлоги.
Про це повідомляє Telegram-канал Вартові Еспресо.
На світлинах, які надіслали читачі, помітно, що магазин побутової хімії ще й досі вкритий шаром бруду, який принесло разом з водою.
До слова, воду зі входу відкачували кілька днів, і лише потім підприємці самотужки приступили до ремонту своїх торгових приміщень.