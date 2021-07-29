У столичному супермаркеті помітили працівника в футболці з гербами РФ
В одному з супермаркетів Києва місцеві активісти помітили працівника в футболці з російськими гербами, повідомляє Новое время.
При цьому, як видно на оприлюдненому в соцмережах відео, після зробленого йому зауваження чоловік удав, ніби не знає значення зображеної на його одязі символіки.
Обурені люди вимагали, щоб він негайно перевдягнув провокаційну футболку або хоча б вивернув її навиворіт, щоб гербів РФ не було видно.
Після цього працівник магазину втік в підсобне приміщення.