У столичному супермаркеті помітили працівника в футболці з гербами РФ

В одному з супермаркетів Києва місцеві активісти помітили працівника в футболці з російськими гербами, повідомляє Новое время.

При цьому, як видно на оприлюдненому в соцмережах відео, після зробленого йому зауваження чоловік удав, ніби не знає значення зображеної на його одязі символіки.

Обурені люди вимагали, щоб він негайно перевдягнув провокаційну футболку або хоча б вивернув її навиворіт, щоб гербів РФ не було видно.

Після цього працівник магазину втік в підсобне приміщення.