Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років
Facebook заявив про те, що за підсумками другого кварталу 2021 року його квартальна виручка показала рекордне зростання з 2016 року, повідомляє УНИАН.
Квартальна виручка зросла на 56% і досягла $29,07 млрд.
Разом з тим, в компанії попереджають про уповільнення показників вже в третьому кварталі.
Акції Facebook подешевшали на 5%.
У компанії відзначили, що середня вартість реклами зросла на 47%, а кількість показуваних оголошень на 6%.
Facebook в Україні:
З січня по липень 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилося в усіх обласних центрах України.
Яку аудиторію втратив Facebook:
- Київ - 3,17%;
- Черкаси - 25,22%;
- Дніпропетровська область - 6%.