Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років

Facebook заробив рекордну суму за останні п'ять років

Facebook заявив про те, що за підсумками другого кварталу 2021 року його квартальна виручка показала рекордне зростання з 2016 року, повідомляє УНИАН.

Квартальна виручка зросла на 56% і досягла $29,07 млрд.

Разом з тим, в компанії попереджають про уповільнення показників вже в третьому кварталі.

Акції Facebook подешевшали на 5%.

У компанії відзначили, що середня вартість реклами зросла на 47%, а кількість показуваних оголошень на 6%.

Facebook в Україні:

З січня по липень 2021 року кількість користувачів Facebook скоротилося в усіх обласних центрах України.

Яку аудиторію втратив Facebook:

  • Київ - 3,17%;
  • Черкаси - 25,22%;
  • Дніпропетровська область - 6%.
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