При посиленні карантину вакцинація може стати обов'язковою, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що зараз немає необхідності в примусової вакцинації працівників різних установ, однак якщо в Україні посилять карантин, таке правило можуть ввести, повідомляє Дзеркало тижня.

Ляшко розповів, що на сьогодні вакцинація українців безкоштовна і добровільна. Препаратів для щеплень досить, тому все залежить від особистої волі громадян.

"Вчора ми урядом схвалили зміни в постанові про карантин, якими передбачили одну таку особливість, - навчальні заклади, коли область буде переходити з "зеленої" зони в "жовту", "помаранчеву" або "червону", зможуть працювати ...якщо більше 80% педагогічного складу вакциновано проти COVID-19. Такі ініціативи, я думаю, будуть з'являтися і надалі", - зазначив Ляшко.

Приблизно 20 країн віднесли педагогів до пріоритетної групи вакцинації на третьому етапі цього процесу. Серед них опинилася і Україна. Це також стосується ряду країн Латинської Америки, таких як Бразилія, Еквадор, Гватемала і Венесуела, а також деякі країни з високим рівнем доходу, включаючи Ірландію і Італію.