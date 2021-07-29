Знаменитий телеведучий розпродає свою колекцію автомобілів

Знаменитий телеведучий Річард Хаммонд вирішив продати кілька авто і мотоциклів зі своєї колекції. Незабаром вони підуть з молотка на аукціоні Silverstone, повідомляє АвтоПортал.

В цілому зірка шоу The Grand Tour і колишній ведучий Top Gear продасть три автомобілі і чотири мотоцикла. Практично всі вони - справжні раритети.

Зокрема, Хаммонд вирішив розлучитися з розкішним Bentley S2 1959, раннім Porsche 911T 1969 року і лімітованим Lotus Esprit Sport 350. Також до продажу готувався заряджений ралійний Ford RS2000, але в останній момент телеведучий відмовився від продажу.

З мотоциклів слід зазначити старий Sunbeam Model 2 1927 року і Velocette KSS Mk1. Дуже рідкісним є і Moto Guzzi Le Mans Mk1 1977 року. А ще Хаммонд виставив на аукціон свої подарунки на 40-річчя і 50-річчя - Kawasaki Z900 1976 року і Norton Dominator 961 Street 2019 року.

Виручені гроші Хаммонд витратить на своє нове телешоу. У ньому будуть реставрувати старі і занедбані ретро-авто.