Більше половини харків'ян довіряють Терехову - опитування

Результати опитування, проведеного компанією Human Research з ініціативи Харківської соціологічної мережі з 24 червня по 5 липня свідчать, що більшість харків'ян (55%) довіряють секретарю Харківської міської ради Ігорю Терехову, не довіряють йому 29% жителів міста, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з результатами дослідження, народному депутату Юлії Світличній та бізнесменові Олександру Ярославському довіряють по 38% опитаних, не довіряють 36% і 17% відповідно.

У решти публічних осіб баланс довіри негативний: народному депутату Олександру Фельдману довіряють 36% респондентів, не довіряють 45%, екс-меру Харкова (2006-10 рр) Михайлу Добкіну довіряють 32%, не довіряють 56%, нардепу Євгену Мураєву довіряють 23%, не довіряють 25%, екс-голові Харківської облдержадміністрації Ігорю Райніну довіряють 6%, не довіряють 24% харків'ян.

65% опитаних позитивно оцінюють роботу Терехова на посаді секретаря Харківської міськради, 18% - негативно. Роботу депутатів Харківської міськради за півроку позитивно оцінюють 39% респондентів, 26% негативно. Роботу голови Харківської облдержадміністрації Айни Тимчук за півроку позитивно оцінили 9%, негативно 27%.

50% харків'ян відзначають наявність змін в кращу сторону в місті за останні півроку, про погіршення заявляють 9%, 41% ніяких істотних змін в Харкові за вказаний період не помітили.

В ході дослідження методом інтерв'ю face-to-face за місцем проживання було опитано 1200 респондентів за двоступеневою вибіркою з використанням схем систематичного та випадкового механічного відбору. Статистична похибка вибірки не перевищує 3%.

У компанії відзначають, що результати дослідження ставлять під сумнів стереотип, що українці негативно ставляться до влади і не вірять, що країна розвивається в потрібному напрямку, а опитування в Харкові показав, що на місцевому рівні громадська думка налаштована скоріше позитивно.

"Після перенесення виборів міського голови Харкова на осінь були побоювання, що міська влада не зможе утримати ситуацію і зберегти рівень життя харків'ян на колишньому рівні. Але побоювання себе не виправдали. Команда в.о. мера Ігоря Терехова показала гідний рівень роботи.

Благоустрій міста, робота комунальних служб, громадський транспорт - були і залишаються прикладами для інших міст ...Соціологія також показує якісне поліпшення іміджу Харкова за останні роки", - зазначив директор "Інституту глобальних стратегій" Вадим Карасьов.

Політолог Олександр Кочетков вважає, що харківська соціологія викликає великий інтерес і на національному рівні пропонує брати Харків як приклад для інших міст України.