У Донецькій області очікують візиту Зеленського

Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 30 липня, здійснить робочу поїздку до Донецької області, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"30 липня 2021 року відбудеться робоча поїздка президента України Володимира Зеленського в Донецьку область. Запрошуємо представників ЗМІ, просимо пройти акредитацію до 16:00 29 липня 2021 року", - вказується в повідомленні.

Раніше джерело, близьке до РНБО, повідомило агентству, що Рада в п'ятницю проведе виїзне засідання в Донецькій області. Очікується, що будуть розглянуті ситуація на лінії зіткнення і комплекс питань, пов'язаних з охороною державного кордону.