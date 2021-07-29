У Львові розкрили схему продажу фальшивих COVID-довідок

У Львові поліція викрила групу осіб, які торгували негативними ПЛР-тестами, повідомляє Вести.

Повідомляється, що підроблені довідки з негативним результатом на коронавірус люди замовляли, збираючись на відпочинок за кордон.

Встановлено, що в злочинній схемі були задіяні працівники однієї з медичних установ і певних туристичних фірм. Заради наживи аферисти налагодили схему виготовлення і збуту довідок з негативними тестами коронавірусу, без проведення будь-яких лабораторних досліджень. Послуга обходилася клієнтам у 800-900 гривень. Поліція з'ясувала, що спільники встигли виготовити близько двох тисяч фальшивих ПЛР-тестів.

Правоохоронці оголосили підозру за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу двом чоловікам, 23 і 36 років, а також 21-річній мешканці Львова. У разі доведення провини за вчинені дії їм може загрожувати обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.