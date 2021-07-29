В яких країнах продають найбільше битих автомобилів
Здавалось би, відповідь на це питання очевидна - у США! Адже більшість "битків" везуть в Україну саме звідти. Однак дослідження carVertical стосується пошкоджених після ДТП автомобілів, які продаються цілими. А тут вже ситуація інша, повідомляє 24 Канал.
Роботу провели на основі даних майже мільйона автомобілів в Європі, тому американські “битки” тут не враховані. Однак українці вірять, що в Європі автомобілі кращі та рідше потрапляють в ДТП. Тому популярність привозу вживаних авто з Європи дуже висока.
Під час дослідження carVertical аналізував звіти про історію автомобілів з різних європейських країн. Результати, наведені у таблиці нижче, демонструють, у яких країнах відсоток пошкоджених автомобілів є найвищим.
10 країн з найбільшим відсотком битих автомобілів
Дане дослідження показало, що кількість битих авто на продаж залежить від заможності місцевих жителів. У багатших країнах відсоток битих вживаних авто менший, у менш багатих – більший.
Звичайно, ці статистичні дані не можуть претендувати на істину в останній інстанції. Адже на деяких ринках немає онлайн-даних про пошкодження автомобілів з точною прив’язкою до марки та моделі. Однак при купівлі авто з-за кордону треба зважати, що в деяких країнах, звідки українці часто привозять авто, дуже легко натрапити на бите авто.
Визначити, чи був конкретний автомобіль у ДТП, можна тут.
Методологія дослідження
- Джерело даних: Дослідження базується на 1 млн звітах про історію автомобілів за допомогою платформи carVertical. Платформа надає дані з історії автомобіля, використовуючи реєстраційні номери VIN, які розкривають інформацію про кожну аварію, в яку потрапив транспортний засіб, пошкоджені деталі, скільки коштував ремонт, а також багато іншого.
- Період дослідження: червень 2020 року – червень 2021 року.
- Країни: Польща, Румунія, Угорщина, Чехія, Болгарія, Хорватія, Сербія, Словаччина, Словенія, Росія, Білорусь, Франція, Литва, Україна, Латвія, Італія, Німеччина.