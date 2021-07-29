В МОЗ розповіли подробиці використання цифрового сертифікату
Головний санлікар Ігор Кузін повідомив подробиці використання внутрішнього цифрового сертифікату, повідомляє Українська правда.
За його словами,
"основна ідея, яка використовувалась в інших державах, і яку, найімовірніше, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифікату".
"Він має стати умовною перепусткою", - каже Кузін.
Він зазначив, що зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, тому поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки
"Тут треба переймати кращі практики, щоб ідея не спрацювала навпаки – тобто щоб не утворився спротив до вакцинації або недовіра до держави, яка впроваджує такі жорсткі заходи", - резюмував головний санлікар.