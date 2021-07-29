В МОЗ розповіли подробиці використання цифрового сертифікату

Головний санлікар Ігор Кузін повідомив подробиці використання внутрішнього цифрового сертифікату, повідомляє Українська правда.

За його словами, "основна ідея, яка використовувалась в інших державах, і яку, найімовірніше, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифікату".

"Він має стати умовною перепусткою", - каже Кузін.

Він зазначив, що зараз внутрішні сертифікати лише тестуються, тому поки що немає інформації, як це буде працювати на тому чи іншому рівні епідембезпеки