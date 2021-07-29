Усього за п'ять хвилин: як швидко укласти волосся

Риторичне питання ввечері - помити волосся перед сном або вранці перед роботою. Робити якусь надскладну укладку або зібратися за п'ять хвилин? Є настрій для мистецтва або все лінь? Знайоме? Тоді ось вам кілька варіантів стильних укладок, які вирішать усі ці проблеми, повідомляє УНІАН.

Догляд за волоссям

Яку б зачіску ви не робили, головне пам'ятати, що жіноче волосся вимагає особливого догляду. Не забувайте наносити масло, яке буде живити кінчики вашого волосся. У літню пору року обприскуйте локони термозахистом, щоб вони не страждали на сонці. Ну, а щоб ваша укладка протрималася день-два, використовуйте засоби для стійкості.

"Мокра" укладка

Цей варіант ідеально підійде для дуже ледачих дівчат, яким в тягар прокидатися на годину раніше, щоб помити волосся. Досить розчесатися, скористатися гелем для укладання, укласти чубок і готово. До речі, ефект "мокрого" волосся прийшов до нас ще з 90-х, і так і не втрачає своєї актуальності.

Стильні зачіски за 5 хвилин / pinterest.com

Тюрбан

Цей спосіб укладання просто мастхев для всіх дівчат. Модну хустку можна пов'язати декількома способами - закрити все волосся, згорнути її в ободок, з вузлом на лобі, як косинку. Так ви зможете приховати жирне коріння. Тільки т-ссс, про це ж ніхто не повинен знати.

Стильні зачіски за 5 хвилин / pinterest.com

Дифузор

Якщо ви таки зважилися на те, щоб вранці помити волосся, то найкраще сушити його на дифузор. Але такий варіант найбільше підходить дівчатам з кучерявим волоссям. Так ви зможете зберегти свої кучеряві локони до кінця дня.

Стильні зачіски за 5 хвилин / pinterest.com